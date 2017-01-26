За фактами розбещення неповнолітніх у Рівному відкрито кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За фактами розбещення неповнолітніх дівчаток у Рівному поліцейські відкрили кримінальні провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Так, 23 січня до поліції надійшло два повідомлення від жителів міста, що невідомий чоловік учиняє насильницькі та непристойні дії стосовно їхніх малолітніх дочок у ліфті.
За даними поліції за обома фактами відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) ККУ.
Як повідомляв УНН, 25 січня поліція Рівного сьогодні зафіксувала два напади чоловіка на малолітніх дівчаток.