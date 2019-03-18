За два месяца произошло 74 ДТП с участием животных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За два месяца 2019 году в Украине произошло 74 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Такие данные сообщили в Нацполиции в ответ на запрос журналиста УНН.
"За январь-февраль 2019 года произошло 39 наездов транспортных средств на домашних животных и 35 наездов транспортных средств на диких животных", - сообщили в полиции.
Уточняется, что из 39 ДТП с домашними животными 1 - с пострадавшими. При этом, среди 35 ДТП с дикими животными никаких пострадавших не было.
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Напомним, в Киевской области дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП.