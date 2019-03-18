За два місяці сталося 74 ДТП за участю тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За два місяці 2019 року в Україні сталося 74 дорожньо-транспортних пригод за участі тварин. Такі дані повідомили у Нацполіції у відповідь на запит журналіста УНН.
"За січень-лютий 2019 року сталося 39 наїздів транспортних засобів на свійську тварину і 35 наїздів транспортних засобів на дику тварину", - повідомили у поліції.
Уточнюється, що з 39 ДТП зі свійськими тваринами 1 – з постраждалими. При цьому, серед 35 ДТП з дикими тваринами жодних постраждалих не було.
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Нагадаємо, на Київщині дикий кабан спровокував смертельну ДТП.