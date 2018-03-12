За два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов"

КИЕВ. 12 марта. УНН. По состоянию на 12 марта в Украине для населения и ОСМД действует 107 местных программ удешевления “теплых кредитов”, что на 23% больше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщили в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению, передает УНН.