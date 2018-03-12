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За два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов"

За два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов"

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. По состоянию на 12 марта в Украине для населения и ОСМД действует 107 местных программ удешевления “теплых кредитов”, что на 23% больше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщили в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению, передает УНН.

“По состоянию на сегодня принято 107 местных программ дополнительной поддержки населения и ОСМД при утеплении жилья. Это на 23% больше, чем в феврале прошлого года, когда была только 81 такая программа”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что местные власти также активизировалась в направлении увеличения финансирования этих программ.

“На реализацию местных программ в 2018 году выделено 115 млн грн, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Тогда сумма финансирования составляла 82 млн гривен”, - добавили в Госэнергоэффективности.

В частности, на внедрение 16 областных программ выделено почти 49 млн грн, а именно:

  • 18 млн грн во Львовской обл.;
  • 8 млн грн на (2 программы) в Харьковской обл.;
  • 6 млн грн в Ровенской обл.;
  • 4 млн грн в Житомирской обл.;
  • 3,5 млн грн в Винницкой обл.;
  • 3 млн грн в Закарпатской обл.;
  • 1,2 млн грн в Ивано-Франковской обл.;
  • 1 млн грн в Кировоградской обл.;
  • 1 млн грн в Тернопольской обл.;
  • 1 млн грн в Черниговской обл.;
  • 600 тыс. грн в Сумской обл.;
  • 500 тыс. грн в Черновицкой обл.;
  • 400 тыс. грн в Черкасской обл.;
  • 400 тыс. грн в Донецкой обл.;
  • 300 тыс. грн в Николаевской обл.;

На 23 городские программы выделено более 52 млн грн, в т.ч.:

  • 10 млн грн — Киев;
  • 10 млн грн — Львов (2 программы);
  • 8 млн грн — Луцк (2 программы);
  • 3,5 млн грн — Ровно (2 программы);
  • 3 млн грн — Николаев;
  • 3 млн грн — Житомир;
  • 2,1 млн грн — Хмельницкий (2 программы);
  • 2 млн грн — Одесса;
  • 2 млн грн — Ужгород;
  • 2 млн грн — Краматорск;
  • 1,9 млн грн — Харьков (2 программы);
  • 1,8 млн — Запорожье;
  • 1,5 млн грн — Сумы;
  • 1,4 млн грн — Черновцы;
  • 1 млн грн — Чернигов;
  • 500 тыс. грн — Черкассы (2 программы);
  • 267 тыс. грн — Херсон.

Остальные 14 млн грн выделено на 33 районные и 35 городских (в городах областного и районного значения) программ.

Как отметил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук благодаря финансовой децентрализации доходы местных бюджетов выросли. Часть этих средств можно направить в том числе для повышения уровня энергоэффективности общин и, в частности, на удешевление “теплых кредитов”.

Савчук также призвал население активно внедрять энергоэффективные мероприятия и пользоваться, кроме правительственной, местными программы удешевления “теплых кредитов”.

“В результате Вы в разы уменьшите затраты при реализации мероприятий по энергоэффективности, а после их проведения счета за коммунальные услуги сократятся, в домах будет тепло и уютно, стоимость квартир возрастет”, — пояснил глава Агентства.

Напомним, в 2017 году в Украине было выдано 273 545 “теплых кредитов”.

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