За два місяці прийнято на 23% більше програм здешевлення "теплих кредитів"

КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на 12 березня в Україні для населення та ОСББ діє 107 місцевих програм здешевлення “теплих кредитів”, що на 23% більше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомили у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, передає УНН.