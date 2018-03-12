За два місяці прийнято на 23% більше програм здешевлення "теплих кредитів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на 12 березня в Україні для населення та ОСББ діє 107 місцевих програм здешевлення “теплих кредитів”, що на 23% більше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомили у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, передає УНН.
“Станом на сьогодні прийнято 107 місцевих програм додаткової підтримки населення та ОСББ при утепленні житла. Це на 23% більше, ніж у лютому минулого року, коли була лише 81 така програма”, — сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що місцева влада також активізувалася у напрямі збільшення фінансування цих програм.
“На реалізацію місцевих програм у 2018 році виділено 115 млн грн, що на 28% більше порівняно із минулим роком. Тоді сума фінансування складала 82 млн гривень”, — додали у Держенергоефективності.
Зокрема, на впровадження 16 обласних програм виділено майже 49 млн грн, а саме:
-
- 18 млн грн у Львівській обл.;
-
- 8 млн грн на (2 програми) у Харківській обл.;
-
- 6 млн грн у Рівненській обл.;
-
- 4 млн грн у Житомирській обл.;
-
- 3,5 млн грн у Вінницькій обл.;
-
- 3 млн грн у Закарпатській обл.;
-
- 1,2 млн грн в Івано-Франківській обл.;
-
- 1 млн грн у Кіровоградській обл.;
-
- 1 млн грн у Тернопільській обл.;
-
- 1 млн грн у Чернігівській обл.;
-
- 600 тис. грн у Сумській обл.;
-
- 500 тис. грн у Чернівецькій обл.;
-
- 400 тис. грн у Черкаській обл.;
-
- 400 тис. грн у Донецькій обл.;
-
- 300 тис. грн у Миколаївській обл.;
-
На 23 міські програми виділено понад 52 млн грн, в т.ч.:
-
- 10 млн грн — Київ;
-
- 10 млн грн — Львів (2 програми);
-
- 8 млн грн — Луцьк (2 програми);
-
- 3,5 млн грн — Рівне (2 програми);
-
- 3 млн грн — Миколаїв;
-
- 3 млн грн — Житомир;
-
- 2,1 млн грн — Хмельницький (2 програми);
-
- 2 млн грн — Одеса;
-
- 2 млн грн — Ужгород;
-
- 2 млн грн — Краматорськ;
-
- 1,9 млн грн — Харків (2 програми);
-
- 1,8 млн — Запоріжжя;
-
- 1,5 млн грн — Суми;
-
- 1,4 млн грн — Чернівці;
-
- 1 млн грн — Чернігів;
-
- 500 тис. грн — Черкаси (2 програми);
-
- 267 тис. грн — Херсон.
-
Решта 14 млн грн виділено на 33 районні та 35 міських (у містах обласного та районного значення) програм.
Як зазначив голова Держенергоефективності Сергій Савчук завдяки фінансовій децентралізації доходи місцевих бюджетів зросли. Частину цих коштів можна спрямувати, в тому числі для підвищення рівня енергоефективності громад, та, зокрема, на здешевлення “теплих кредитів”.
Савчук також закликав населення активно впроваджувати енергоефективні заходи та користуватися, окрім урядової, місцевими програми здешевлення “теплих кредитів”.
“У результаті Ви в рази зменшите витрати при реалізації заходів з енергоефективності, а після їх проведення рахунки за комунальні послуги скоротяться, в оселях буде тепло та затишно, вартість квартир зросте”, — пояснив голова Агентства.
Нагадаємо, у 2017 році в Україні було видано 273 545 “теплих кредитів”.