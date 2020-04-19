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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 26 детей и 53 медика

За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 26 детей и 53 медика

Киев  •  УНН

 • 29612 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью заболело 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работника. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работника", - сказал Степанов.

По его словам, всего за прошедшие сутки были госпитализированы 27 человек, а также зафиксировано 8 летальных случаев.

Как сообщалось в УНН, в Украине 9:00 19 апреле зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный.

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