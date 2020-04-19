За добу в Україні коронавірусом інфікувалося 26 дітей та 53 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 343 особи, з них 26 дітей та 53 медичних працівники. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 343 особи, з них 26 дітей та 53 медичних працівники", - сказав Степанов.
З його слів, всього минулої доби було госпіталізовано 27 осіб, а також зафіксовано 8 летальних випадків.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний.