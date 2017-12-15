За сутки в АТО ранения и травмы получили 4 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В минувшую добил в зоне проведения антитеррористической операции ранения и травмы получили 4 украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Ранения и травмы получили 4 украинских военнослужащих. Двое во время обстрела Марьинки, один у Песков, и еще один возле Луганского", - сообщил Мотузяник.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 24 обстрела сил АТО. На луганском направлении боевики совершили 11 обстрелов позиций ВСУ, а на донецком - 14. Украинский военным 18 раз приходилось открывать огонь.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ.