За сутки в АТО ранения и травмы получили 4 военных

"Ранения и травмы получили 4 украинских военнослужащих. Двое во время обстрела Марьинки, один у Песков, и еще один возле Луганского", - сообщил Мотузяник.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 24 обстрела сил АТО. На луганском направлении боевики совершили 11 обстрелов позиций ВСУ, а на донецком - 14. Украинский военным 18 раз приходилось открывать огонь.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ.