За добу в АТО поранення та травмування отримали 4 військових

"Поранення або травмування отримали 4 українських військовослужбовців. Двоє під час обстрілу Мар'їнки, один біля Пісків, та ще один біля Луганського", - повідомив Мотузяник.

Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 24 обстріли сил АТО. На Луганському напрямку бойовики здійснили 11 обстрілів позицій ВСУ, а на Донецькому – 14. Українським військовим 18 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.