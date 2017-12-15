За добу в АТО поранення та травмування отримали 4 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Минулої добив в зоні проведення антитерористичної операції поранення та травмування отримали 4 українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Поранення або травмування отримали 4 українських військовослужбовців. Двоє під час обстрілу Мар'їнки, один біля Пісків, та ще один біля Луганського", - повідомив Мотузяник.
Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 24 обстріли сил АТО. На Луганському напрямку бойовики здійснили 11 обстрілів позицій ВСУ, а на Донецькому – 14. Українським військовим 18 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.