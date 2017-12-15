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За добу в АТО поранення та травмування отримали 4 військових

За добу в АТО поранення та травмування отримали 4 військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Минулої добив в зоні проведення антитерористичної операції поранення та травмування отримали 4 українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Поранення або травмування отримали 4 українських військовослужбовців. Двоє під час обстрілу Мар'їнки, один біля Пісків, та ще один біля Луганського", - повідомив Мотузяник.

Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 24 обстріли сил АТО. На Луганському напрямку бойовики здійснили 11 обстрілів позицій ВСУ, а на Донецькому – 14. Українським військовим 18 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.

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