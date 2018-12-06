За сутки украинские пограничники не впустили 44 гражданина РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. За последние сутки украинские пограничники не пропустили на территорию Украины 44 гражданина Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"За последние сутки Государственная пограничная служба Украины не пропустила 44 человека, а всего с начала введения военного положения уже более 770 граждан Российской Федерации украинские пограничники не пропустили на въезд в Украину", - сказал Олег Слободян.
Ранее УНН сообщал о почти 700 граждан РФ, которых не пустили в Украину в течение времени, когда начал действовать военной состояние.
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Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.