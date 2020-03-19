За сутки в Киеве произошло 12 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение 18 марта в столице произошло 12 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
По информации медиков, в ДТП пострадали 12 человек, 8 из которых были госпитализированы.
Всего в течение суток бригадами "скорой" выполнено 1126 экстренных вызовов.
В частности, оказана помощь 99 взрослым и 23 детям.
Напомним, сутками ранее в Киеве в ДТП пострадало 9 человек .