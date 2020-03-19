За добу у Києві сталося 12 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом 18 березня у столиці сталося 12 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
За інформацією медиків, у ДТП постраждали 12 осіб, 8 з яких були госпіталізовані.
Всього протягом доби бригадами "швидкої" виконано 1126 екстрених викликів.
Зокрема, надано допомогу 99 дорослим та 23 дітям.
Нагадаємо, добою раніше у Києві в ДТП постраждало 9 осіб.