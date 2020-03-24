За сутки произошло 90 пожаров в домах украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине за минувшие сутки произошло 90 пожаров в жилом секторе, в результате чего два человека погибли и еще 8 получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"За прошедшие сутки в Украине произошло 90 пожаров в жилом секторе, 2 из которых оказались, к сожалению, смертельными. Травмы получили 8 человек. Еще 5 граждан удалось спасти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной причиной несчастных случаев и травм на пожарах чаще всего становится именно собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.
Напомним, пожары с начала года унесли жизни уже 517 человек в Украине.