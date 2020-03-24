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За добу сталося 90 пожеж у житлах українців

За добу сталося 90 пожеж у житлах українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні за минулу добу сталося 90 пожеж у житловому секторі, внаслідок чого двоє людей загинуло та ще 8 отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“За минулу добу в Україні виникло 90 пожеж у житловому секторі, 2 з яких виявилися, на жаль, смертельними. Травми отримали 8 людей. Ще 5 громадян вдалося врятувати”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що основною причиною нещасних випадків та травмувань на пожежах найчастіше стає саме власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.

Нагадаємо, пожежі з початку року забрали життя вже 517 людей в Україні. 

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