За добу сталося 90 пожеж у житлах українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні за минулу добу сталося 90 пожеж у житловому секторі, внаслідок чого двоє людей загинуло та ще 8 отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“За минулу добу в Україні виникло 90 пожеж у житловому секторі, 2 з яких виявилися, на жаль, смертельними. Травми отримали 8 людей. Ще 5 громадян вдалося врятувати”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що основною причиною нещасних випадків та травмувань на пожежах найчастіше стає саме власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.
Нагадаємо, пожежі з початку року забрали життя вже 517 людей в Україні.