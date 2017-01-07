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За сутки спасатели Херсонской области освободили из снежных заносов 100 транспортных средств

За сутки спасатели Херсонской области освободили из снежных заносов 100 транспортных средств

Киев • УНН

 • 10519 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 7 января. УНН. За сутки спасатели извлекли из снежных заносов около 100 транспортнох средств, в которых находилось почти 300 человек. Об этом корреспонденту УНН сообщила специалист пресс-службы Главного управления ГосЧС Украины в Херсонской области Галина Лысенко.

"Больше всего из снежных заносов вытащили машин на трассе между городами Херсон и Николаев. В 15-ти случаях спасатели с помощью мощной спецтехники извлекли легковые автомобили, автобусы, грузовые машины и таким образом восстанавливали дорожное движение для другого транспорта. Больше всего на этом участке пришлось поработать аварийно-спасательному отряду специального назначения, на их счету 70 "спасенных" транспортных средств, из них - 2 скорые помощи, 3 автобуса, 20 грузовиков и остальные - легковые", - отметила Г.Лисенко.

Напомним, по состоянию на 15:00 субботы, в пробках в Одесской области оставались около 30 автомобилей за пределами села Кирнички в Измаильском районе и 20 автомобилей возле села Маяки в Беляевском районе.

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