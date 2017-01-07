За добу рятувальники Херсонщини вивільнили зі снігових заметів 100 транспортних засобів

“Найбільше зі снігових заметів витягли машин на трасі між містами Херсон і Миколаїв. У 15-ти випадках рятувальники за допомогою потужної спецтехніки витягували легкові автомобілі, автобуси, вантажні машини і таким чином відновлювали дорожній рух для іншого транспорту. Найбільше на цій ділянці довелося попрацювати аварійно-рятувальному загону спеціального призначення, на їхньому рахунку 70 „врятованих“ транспортних засобів, з них — 2 швидкі допомоги, 3 автобуси, 20 вантажівок і решта — легковики” — зазначила Г.Лисенко.

Нагадаємо, станом на 15:00 суботи, у заторах на Одещині залишалися близько 30 автомобілів за межами села Кирнички в Ізмаїльському районі і 20 автомобілів біля села Маяки у Біляївському районі.