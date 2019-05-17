За сутки резко упал курс биткойна
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился почти на 13% - до 7174,93 доллара на единицу криптовалюты по состоянию на утро пятницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Coinmarketcap.
Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила 127,65 млрд долларов.
Котировки криптовалюты начали существенно расти в начале мая, во вторник ее курс превысил 8 тысяч долларов.
Напомним, ранее стоимость криптовалюта биткоин опустилась ниже 4 тысяч долларов.