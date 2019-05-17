За сутки резко упал курс биткойна

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила 127,65 млрд долларов.

Котировки криптовалюты начали существенно расти в начале мая, во вторник ее курс превысил 8 тысяч долларов.

Напомним, ранее стоимость криптовалюта биткоин опустилась ниже 4 тысяч долларов.