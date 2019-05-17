За сутки резко упал курс биткойна

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 48349 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 72407 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88725 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100162 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123990 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137949 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144684 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130156 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130212 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки резко упал курс биткойна

За сутки резко упал курс биткойна

Киев  •  УНН

 • 9798 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился почти на 13% - до 7174,93 доллара на единицу криптовалюты по состоянию на утро пятницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Coinmarketcap.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила 127,65 млрд долларов.

Котировки криптовалюты начали существенно расти в начале мая, во вторник ее курс превысил 8 тысяч долларов.

Напомним, ранее стоимость криптовалюта биткоин опустилась ниже 4 тысяч долларов.

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