Вартість Bitcoin вперше з 2017 року опустилася нижче за 4 тисячі доларів

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вартість криптовалюти біткойн (Bitcoin) опустилася нижче 4 тисяч доларів. Це сталося вперше з вересня 2017 року. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap, повідомляє УНН.

Станом на 8:45 за Києвом вартість криптовалюти становила 3 728 доларів.

Нагадаємо, 14 листопада, біткойн знизився більш, ніж на 10%, і досяг нового мінімуму 2018 року. Курс біткойнов наблизився до історичного максимуму (близько 20 тисяч доларів) в грудні 2017 року. Однак на початку 2018 року на ринку криптовалюта почалася стагнація.

Як повідомляв УНН, правоохоронці індійського міста Чандигарха затримали групу людей, підозрюваних в шахрайстві з Вitcoin.

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