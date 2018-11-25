Вартість Bitcoin вперше з 2017 року опустилася нижче за 4 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вартість криптовалюти біткойн (Bitcoin) опустилася нижче 4 тисяч доларів. Це сталося вперше з вересня 2017 року. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap, повідомляє УНН.
Станом на 8:45 за Києвом вартість криптовалюти становила 3 728 доларів.
Нагадаємо, 14 листопада, біткойн знизився більш, ніж на 10%, і досяг нового мінімуму 2018 року. Курс біткойнов наблизився до історичного максимуму (близько 20 тисяч доларів) в грудні 2017 року. Однак на початку 2018 року на ринку криптовалюта почалася стагнація.
Як повідомляв УНН, правоохоронці індійського міста Чандигарха затримали групу людей, підозрюваних в шахрайстві з Вitcoin.