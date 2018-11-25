Стоимость Bitcoin впервые с 2017 года опустилась ниже 4тысяч долларов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104430 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109989 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146704 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142126 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127716 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169486 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118050 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стоимость Bitcoin впервые с 2017 года опустилась ниже 4тысяч долларов

Стоимость Bitcoin впервые с 2017 года опустилась ниже 4тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 14547 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Стоимость криптовалюты биткойн (Bitcoin) опустилась ниже 4 тысяч долларов. Это произошло впервые с сентября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, сообщает УНН.

По состоянию на 8:45 по Киеву стоимость криптовалюта составляла 3 728 долларов.

Напомним, 14 ноября, биткойн снизился более чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года. Курс биткойнов приблизился к историческому максимуму (около 20 тысяч долларов) в декабре 2017 года. Однако в начале 2018 года на рынке криптовалюта началась стагнация.

Как сообщал УНН, правоохранители индийского города Чандигарха задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве с Вitcoin.

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