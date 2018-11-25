Стоимость Bitcoin впервые с 2017 года опустилась ниже 4тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Стоимость криптовалюты биткойн (Bitcoin) опустилась ниже 4 тысяч долларов. Это произошло впервые с сентября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, сообщает УНН.
По состоянию на 8:45 по Киеву стоимость криптовалюта составляла 3 728 долларов.
Напомним, 14 ноября, биткойн снизился более чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года. Курс биткойнов приблизился к историческому максимуму (около 20 тысяч долларов) в декабре 2017 года. Однако в начале 2018 года на рынке криптовалюта началась стагнация.
Как сообщал УНН, правоохранители индийского города Чандигарха задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве с Вitcoin.