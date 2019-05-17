За добу різко впав курс біткоїна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Середній обмінний курс біткоїна за минулу добу знизився майже на 13% - до 7174,93 долара на одиницю криптовалюти станом на ранок п'ятниці. Про це повідомляє їз посиланням на дані порталу Coinmarketcap.
Капіталізація ринку біткоїнів, згідно з даними порталу, склала 127,65 млрд доларів.
Котирування криптовалюта почали істотно зростати на початку травня, у вівторок її курс перевищив 8 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше вартість криптовалюти біткоїн опустилася нижче 4 тисяч доларів.