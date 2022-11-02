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За сутки по Сумской области "прилетело" более 100 раз: в ОП показали последствия

Киев • УНН

 • 202204 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. За последние сутки российские войска более 100 раз ударили по Сумской области из РСЗО, артиллерии и минометов – один человек травмирован. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram показал последствия вражеских обстрелов, передает УНН.

Цитата

"рф обстреляла Сумскую область. За последние сутки зафиксировано более 100 "прилетов" из РСЗО, артиллерийских и минометных обстрелов. Повреждены 2 частных дома и линии электропередач. 1 человек травмирован", – написал Тимошенко.

Детали

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что этой ночью и сегодня утром россияне обстреляли пять приграничных громад. Зафиксировано более 30 "прилетов" и семь "очередей" выстрелов из стрелкового оружия.

Миропольская громада: вечером 1 ноября враг бил из минометов и артиллерии – 10 "прилетов".

Эсманьская громада: в 21:15 был один "прилет" из миномета.

Зноб-Новгородская громада: в 23:40 зафиксировано три "прилета" из миномета, примерно в 01:30 – еще пять.

Утро 2 ноября также началось с обстрелов.

Шалыгинская громада: в 7:40 россияне обстреливали территорию из пулеметов.

Эсманьская громада: после 8:00 был обстрел из стрелкового оружия и минометов.

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