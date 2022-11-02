За добу по Сумщині "прилетіло" понад 100 разів: в ОП показали наслідки

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"рф обстріляла Сумщину. За останню добу зафіксовано більше 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач. 1 особа травмована", – написав Тимошенко.

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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що цієї ночі та сьогодні вранці росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад. Зафіксовано понад 30 "прильотів" та сім "черг" пострілів зі стрілецької зброї.

Миропільська громада: ввечері 1 листопада ворог бив з мінометів та артилерії – 10 "прильотів".

Есманьська громада: о 21:15 був один "прильот" з міномету.

Зноб-Новгородська громада: о 23:40 зафіксовано три "прильоти" з міномету, приблизно о 01:30 – ще п'ять.

Ранок 2 листопада також розпочався з обстрілів.

Шалигинська громада: о 7:40 росіяни обстрілювали територію з кулеметів.

Есманьська громада: після 8:00 був обстріл зі стрілецької зброї і мінометів.