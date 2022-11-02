За добу по Сумщині "прилетіло" понад 100 разів: в ОП показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За останню добу російські війська понад 100 разів вдарили по Сумщині з РСЗВ, артилерії та мінометів – одну людину травмовано. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram показав наслідки ворожих обстрілів, передає УНН.
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"рф обстріляла Сумщину. За останню добу зафіксовано більше 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач. 1 особа травмована", – написав Тимошенко.
Деталі
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що цієї ночі та сьогодні вранці росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад. Зафіксовано понад 30 "прильотів" та сім "черг" пострілів зі стрілецької зброї.
Миропільська громада: ввечері 1 листопада ворог бив з мінометів та артилерії – 10 "прильотів".
Есманьська громада: о 21:15 був один "прильот" з міномету.
Зноб-Новгородська громада: о 23:40 зафіксовано три "прильоти" з міномету, приблизно о 01:30 – ще п'ять.
Ранок 2 листопада також розпочався з обстрілів.
Шалигинська громада: о 7:40 росіяни обстрілювали територію з кулеметів.
Есманьська громада: після 8:00 був обстріл зі стрілецької зброї і мінометів.