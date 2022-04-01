Вражеские обстрелы Донецкой области: за сутки погибли семь мирных жителей, ранены – 22
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Донецкой области за сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибло семеро мирных жителей, ранения получили 22 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Донецкой ОГА.
Детали
Значительных наступательных действий со стороны оккупантов не было, однако обстрелы по всей линии соприкосновения продолжаются.
За сутки погибло семеро гражданских, среди них один ребенок. Ранения получили 22 человека, в том числе четверо детей.
Сильнейшим обстрелам и разрушениям подверглись Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Угледар. Марьинку утром штурмовала пехота, украинские военные отбивают атаки. Также утром враг обстреливал окрестности Новолуганского.
Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город на зашел — рашисты не пускают.
Напомним
С начала войны на территории Донецкой области зафиксировано более 150 пожаров, которые произошли в результате вражеских обстрелов.