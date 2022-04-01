Вражеские обстрелы Донецкой области: за сутки погибли семь мирных жителей, ранены – 22

Детали

Значительных наступательных действий со стороны оккупантов не было, однако обстрелы по всей линии соприкосновения продолжаются.

За сутки погибло семеро гражданских, среди них один ребенок. Ранения получили 22 человека, в том числе четверо детей.

Сильнейшим обстрелам и разрушениям подверглись Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Угледар. Марьинку утром штурмовала пехота, украинские военные отбивают атаки. Также утром враг обстреливал окрестности Новолуганского.

Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город на зашел — рашисты не пускают.

Напомним

С начала войны на территории Донецкой области зафиксировано более 150 пожаров, которые произошли в результате вражеских обстрелов.