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Вражеские обстрелы Донецкой области: за сутки погибли семь мирных жителей, ранены – 22

Киев • УНН

 • 90367 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Донецкой области за сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибло семеро мирных жителей, ранения получили 22 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Донецкой ОГА.

Вражеские обстрелы Донецкой области: за сутки погибли семь мирных жителей, ранены – 22

Детали

Значительных наступательных действий со стороны оккупантов не было, однако обстрелы по всей линии соприкосновения продолжаются.

За сутки погибло семеро гражданских, среди них один ребенок. Ранения получили 22 человека, в том числе четверо детей.

Сильнейшим обстрелам и разрушениям подверглись Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Угледар. Марьинку утром штурмовала пехота, украинские военные отбивают атаки. Также утром враг обстреливал окрестности Новолуганского.

Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город на зашел — рашисты не пускают.

Напомним 

С начала войны на территории Донецкой области зафиксировано более 150 пожаров, которые произошли в результате вражеских обстрелов.

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