Ворожі обстріли Донеччини: за добу загинуло семеро мирних жителів, поранено – 22
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Донецькій області за добу через обстріли російських окупантів загинуло семеро мирних жителів, поранення дістало 22 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Донецької ОДА.
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Значних наступальних дій з боку окупантів не було, проте обстріли по всій лінії зіткнення тривають.
За добу загинуло семеро цивільних, серед них одна дитина. Поранення дістали 22 людей, зокрема четверо дітей.
Найсильніших обстрілів і руйнувань зазнали Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Вугледар. Мар'їнку зранку штурмувала піхота, українські військові відбивають атаки. Також вранці ворог обстрілював околиці Новолуганського.
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Нагадаємо
Від початку війни на території Донецької області зафіксовано понад 150 пожеж, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.