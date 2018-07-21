За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 49 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. За прошедшие сутки через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил проследовало 49,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
За прошедшие сутки наблюдалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.
Всего вчера через КПВВ последовало 49 300 человек и 6,6 тысячи транспортных средств: “Майорское” — 10 тыс. человек и 1200 транспортных средств; “Марьинка” — 11 725 человек и 2160 транспортных средств; “Новотроицкое” — 10 830 человек и 2090 транспортных средств; “Гнутово” — 5110 человек и 1135 транспортных средств; “Станица Луганская” — 11 595 человек.
В субботу на КПВВ образовались небольшие очереди из автомобилей.
“Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:” Майорское “- 5/70; „Марьинка“ — 0/20; „Новотроицкое“ — 5/50; „Гнутово“ — 20/15 ”, - сообщили пограничники.
Как сообщал УНН, Украина за полгода приняла биометрические данные у 240 тыс. россиян.