За добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло більше 49 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Минулої доби через контрольно-пропускні пункти, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, прослідувало 49,3 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Минулої доби спостерігалося незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку порівняно з попереднім днем.
Загалом вчора через КПВВ прослідувало 49,3 тисяч осіб та 6,6 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 10 тис. осіб та 1200 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 11 725 осіб та 2160 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 10 830 осіб та 2090 транспортних засобів; “Гнутове” — 5110 осіб та 1135 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11 595 осіб.
У суботу на КПВВ утворилися невеликі черги автомобілів.
“Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 5/70; „Мар’їнка“ — 0/20; „Новотроїцьке“ — 5/50; „Гнутове“ — 20/15”, — повідомили прикордонники.
Як повідомляв УНН, Україна за півроку взяла біометричні дані у 240 тис. росіян.