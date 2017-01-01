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За сутки через КПВВ в зоне АТО проследовало 7,8 тыс. человек

За сутки через КПВВ в зоне АТО проследовало 7,8 тыс. человек

Киев • УНН

 • 5659 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО проследовало 7,8 тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

За прошедшие сутки наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.

В общем вчера через КПВВ проследовало 7,8 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств:

“Майорское” — 1780 человек и 358 транспортных средств;

“Марьинка” — 2597 человек и 589 транспортных средств;

“Новотроицкое” — 1406 человек и 319 транспортных средств;

“Гнутово” — 946 человек и 250 транспортных средств;

“Станица Луганская” -1135 человек.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

“Майорское” — 0/0; “Марьинка” — 5/20; “Новотроицкое” — 0/0; “Гнутово” — 0/0.

Как сообщал УНН, два автомобиля с гуманитарной помощью проследовали через КПВВ "Майорское" на оккупированный Донбасс.

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