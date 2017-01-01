За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало 7,8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Протягом минулої доби спостерігалося значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО.
Загалом учора через КПВВ прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 1780 осіб та 358 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 2597 осіб та 589 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 1406 осіб та 319 транспортних засобів;
“Гнутове” — 946 осіб та 250 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” —1135 осіб.
Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 0/0; “Мар’їнка” — 5/20; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 0/0.
Як повідомляв УНН, два авто із гуманітарною допомогою прослідували через КПВВ "Майорське" на окупований Донбас.