За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало 7,8 тис. осіб

Протягом минулої доби спостерігалося значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО.

Загалом учора через КПВВ прослідувало 7,8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 1780 осіб та 358 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 2597 осіб та 589 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 1406 осіб та 319 транспортних засобів;

“Гнутове” — 946 осіб та 250 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” —1135 осіб.

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 0/0; “Мар’їнка” — 5/20; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 0/0.

Як повідомляв УНН, два авто із гуманітарною допомогою прослідували через КПВВ "Майорське" на окупований Донбас.