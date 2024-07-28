За день захватчики 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 72 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Речковская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Великописаревская: оккупанты били из минометов (6 взрывов) и ударили из FPV дронов (2 взрыва) и АГС (6 взрывов).

Юнаковская: террористы совершили обстрелы с использованием FPV дронов (6 взрывов) и артиллерийские обстрелы из САУ (4 взрыва).

Белопольская: агрессоры обстреляли с использованием FPV дронов (6 взрывов), нанесли артобстрелы (16 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов).

Эсманская: противник ударил из минометов (4 взрыва).

Речковская: вражеские силы с БпЛА квадрокоптерного типа сбросили неустановленное взрывное устройство (1 взрыв).

Хотинская: захватчики осуществили минометный обстрел (2 взрыва) и с 1 вражеского вертолета осуществили пуски ракет типа «НАР» (4 взрыва).

Середино-Будская: противник обстрелял с использованием 6 FPV дронов (6 взрывов).

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