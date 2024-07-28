Вражеские силы атаковали 7 громад Сумской области, используя минометы, артиллерию, FPV-дроны и вертолет.
За день захватчики 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 72 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Речковская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Великописаревская: оккупанты били из минометов (6 взрывов) и ударили из FPV дронов (2 взрыва) и АГС (6 взрывов).
Юнаковская: террористы совершили обстрелы с использованием FPV дронов (6 взрывов) и артиллерийские обстрелы из САУ (4 взрыва).
Белопольская: агрессоры обстреляли с использованием FPV дронов (6 взрывов), нанесли артобстрелы (16 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов).
Эсманская: противник ударил из минометов (4 взрыва).
Речковская: вражеские силы с БпЛА квадрокоптерного типа сбросили неустановленное взрывное устройство (1 взрыв).
Хотинская: захватчики осуществили минометный обстрел (2 взрыва) и с 1 вражеского вертолета осуществили пуски ракет типа «НАР» (4 взрыва).
Середино-Будская: противник обстрелял с использованием 6 FPV дронов (6 взрывов).
Сумщина: за ніч 13 атак рф та удар по енергетиці, один дрон знищено20 июля 2024, 07:50 • 33404 просмотра