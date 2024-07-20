В Сумской области российские войска ночью атаковали объект энергетической инфраструктуры, применив беспилотники типа Shahed, один из дронов был уничтожен. Также с ночи враг совершил 13 обстрелов пограничья области, зафиксировано 29 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА в субботу, пишет УНН.

В ночь на 20 июля враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Один из вражеских беспилотников был уничтожен нашими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются - сообщили в ОВА в Telegram.

Также ночью и утром россияне, как отмечается, совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Новослободская и Эсманьская громады:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).

Эсманьская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады. Также зафиксирован артобстрел (6 взрывов) и обстрел с использованием FPV-дронов (2 взрыва).

Миропольская громада: нанесен обстрел из минометов (2 взрыва).

Юнаковская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго