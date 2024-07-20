Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 29 взрывов. Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, применив БпЛА типа 'Шахед'.
В Сумской области российские войска ночью атаковали объект энергетической инфраструктуры, применив беспилотники типа Shahed, один из дронов был уничтожен. Также с ночи враг совершил 13 обстрелов пограничья области, зафиксировано 29 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА в субботу, пишет УНН.
В ночь на 20 июля враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Один из вражеских беспилотников был уничтожен нашими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются
Также ночью и утром россияне, как отмечается, совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Новослободская и Эсманьская громады:
Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго20 июля 2024, 05:48 • 28016 просмотров