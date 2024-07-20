Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго
Киев • УНН
Российские БПЛА атаковали объекты Укрэнерго в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Энергоснабжение было нарушено, но на утро восстановлено для большинства потребителей, продолжаются ремонтные работы.
Ночью российские БПЛА атаковали объекты оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и черниговской областях. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Детали
Отмечается, что обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Полтавщины и Черниговщины.
На утро энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
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