Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  71835 просмотра
Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

  •  82013 просмотра
США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Украины вглубь РФ - Салливан

США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Украины вглубь РФ - Салливан

  •  88770 просмотра
США обязаны поддерживать Украину независимо от администрации - Блинкен

США обязаны поддерживать Украину независимо от администрации - Блинкен

  •  88679 просмотра
Пентагон заказал самолеты радиолокационного обнаружения для Японии

Пентагон заказал самолеты радиолокационного обнаружения для Японии

  •  90724 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  136114 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  133057 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  137362 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  146237 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  220146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

  •  12304 просмотра
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

  •  30246 просмотра
Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

  •  30628 просмотра
"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

  •  36636 просмотра
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля 2024, 03:03  •  84543 просмотра
Актуальное
Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 05:48  •  13698 просмотра

Read in English

Российские БПЛА атаковали объекты Укрэнерго в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Энергоснабжение было нарушено, но на утро восстановлено для большинства потребителей, продолжаются ремонтные работы.

Ночью российские БПЛА атаковали объекты оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и черниговской областях. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Полтавщины и Черниговщины.

На утро энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов20 июля 2024, 05:06 • 20702 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
ukrenerhoУкрэнерго
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
sumyСумы
Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
  •  108113 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
  •  108080 просмотра

В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
  •  109916 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
  •  102924 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
  •  133057 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
  •  94086 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
18 июля 2024, 16:51  •  110954 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
18 июля 2024, 13:27  •  111962 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
18 июля 2024, 11:24  •  112102 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
18 июля 2024, 10:49  •  106177 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Популярные

Пентагон заказал самолеты радиолокационного обнаружения для Японии

Пентагон заказал самолеты радиолокационного обнаружения для Японии

  •  90724 просмотра
США обязаны поддерживать Украину независимо от администрации - Блинкен

США обязаны поддерживать Украину независимо от администрации - Блинкен

  •  88679 просмотра
США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Украины вглубь РФ - Салливан

США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Украины вглубь РФ - Салливан

  •  88770 просмотра
Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

  •  82013 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  71835 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  136114 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  133057 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  137362 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  146237 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  220146 просмотра

Война

Полтавщина ночью подверглась вражеской атаке дронами: повреждена инфраструктура, есть отключения света и воды

Полтавщина ночью подверглась вражеской атаке дронами: повреждена инфраструктура, есть отключения света и воды

  •  323 просмотра
ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

  •  14930 просмотра
Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

  •  14481 просмотра
На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

  •  24793 просмотра
На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

  •  25344 просмотра

политика

ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

  •  14930 просмотра
На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

  •  24793 просмотра
На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

  •  25344 просмотра
Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg

Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg

  •  27722 просмотра
Финансовые поступления в предвыборный фонд Байдена упали - Reuters

Финансовые поступления в предвыборный фонд Байдена упали - Reuters

  •  51783 просмотра

Война

Полтавщина ночью подверглась вражеской атаке дронами: повреждена инфраструктура, есть отключения света и воды

Полтавщина ночью подверглась вражеской атаке дронами: повреждена инфраструктура, есть отключения света и воды

  •  323 просмотра
ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

  •  14930 просмотра
Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго

  •  14481 просмотра
На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

  •  24793 просмотра
На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

  •  25344 просмотра

политика

ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ нанес удар по оружейным складам Хезболлы в Ливане

  •  14930 просмотра
На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

На границе с Черниговщиной и Сумщиной есть военное присутствие россиян - Генштаб

  •  24793 просмотра
На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений - Генштаб

  •  25344 просмотра
Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg

Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg

  •  27722 просмотра
Финансовые поступления в предвыборный фонд Байдена упали - Reuters

Финансовые поступления в предвыборный фонд Байдена упали - Reuters

  •  51783 просмотра

Новости Бизнеса

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

  •  21361 просмотра
В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

  •  20325 просмотра
Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

  •  25595 просмотра

Экономика

Проблемы Crowdstrike потянули вниз фондовые рынки США

Проблемы Crowdstrike потянули вниз фондовые рынки США

  •  22324 просмотра
Венеция заработала 28 млн евро на туристическом сборе

Венеция заработала 28 млн евро на туристическом сборе

  •  21906 просмотра
В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

  •  31265 просмотра
Уже завтра в Украине "света" станет больше: как будут действовать графики отключений

Уже завтра в Украине "света" станет больше: как будут действовать графики отключений

  •  25648 просмотра
Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

  •  24565 просмотра

Киев

Стали известны последствия ночной атаки дронов на Киев

Стали известны последствия ночной атаки дронов на Киев

  •  18936 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  71758 просмотра
В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

В Киеве и Днепропетровской области больше всего выключали свет: в Yasno намекнули на несправедливое распределение

  •  31265 просмотра
Мэр "засиделся": более 140 должностных лиц Кличко заподозрены в коррупции и злоупотреблениях на 1 млрд грн

Мэр "засиделся": более 140 должностных лиц Кличко заподозрены в коррупции и злоупотреблениях на 1 млрд грн

  •  22349 просмотра
В столице фуникулер закроют на плановый ремонт

В столице фуникулер закроют на плановый ремонт

  •  24558 просмотра