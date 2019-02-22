За дебош в электричке в Киевской области объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Молодым людям, которые в состоянии алкогольного опьянения хулиганили в электричке в Киевской области, объявили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Молодым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство), судом последним применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 февраля трое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения в электропоезде "Мироновка - Фастов" на перегоне "Лютарский-Ольшаниця" совершили грубое нарушение общественного порядка.
"В частности, начали стучать ногами в дверь в кабину машиниста, пытаясь проникнуть внутрь, высказывались при этом нецензурной лексикой и угрожали применить насилие. Стрелец военизированной охраны на железнодорожной станции Мироновка, который в это время находился в кабине машиниста данного электропоезда, вошел в середину вагона и с целью прекратить хулиганские действия сделал замечание группе лиц относительно их вызывающего поведения. Работнику охраны все-таки пришлось совершить один предупредительный выстрел вверх, на который последние не отреагировали, и четыре выстрела в сторону преступников, причинив им телесные повреждения и заставив последних прекратить свои преступные действия", - отметили в ведомстве.
За содеянное молодым людям грозит наказание - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в электричке Киев-Мироновка произошла стрельба: мужчина, пытаясь успокоить дебоширов, которые навеселе совершали дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста, совершил предупредительный выстрел вверх в вагоне электрички.