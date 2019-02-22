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За дебош в електричці на Київщині оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Молодикам, які у стані алкогольного сп’яніння хуліганили в електричці у Київській області, оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"Молодикам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство), судом до останніх застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 12 лютого троє молодиків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в електропотязі "Миронівка - Фастів" на перегоні "Лютарський-Ольшаниця" вчинили грубе порушення громадського порядку.

"Зокрема, почали стукати ногами в двері до кабіни машиніста, намагаючись проникнути до середини, висловлювалися при цьому нецензурною лексикою та погрожували застосувати насильство. Стрілець воєнізованої охорони на залізнодорожній станції Миронівка, який в цей час перебував у кабіні машиніста даного електропотяга, увійшов в середину вагона та з метою припинити хуліганські дії зробив зауваження групі осіб щодо їх зухвалої поведінки. Працівнику охорони все-таки довелося здійснити один попереджувальний постріл вгору, на який останні не відреагували, та чотири постріли в сторону злочинців, заподіявши їм тілесні ушкодження та змусивши останніх припинити свої злочинні дії", - зазначили у відомстві.

За скоєне молодикам загрожує покарання - до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в електричці Київ-Миронівка сталася стрілянина: чоловік, намагаючись заспокоїти дебоширів, які напідпитку вчиняли дебош і намагалися проникнути до кабіни машиніста, здійснив попереджувальний постріл угору у вагоні електрички.

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