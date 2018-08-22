За четверть века количество киевлян выросло на 11%

В частности, по данным столичного управления статистики, за годы независимости количество киевлян выросло на 283,2 тысячи человек или 10,7%. В частности в 2018 году количество киевлян достигло 2 млн 934,5 тысяч человек, против 2 млн 651,3 тысяч человек в 1992 году.

Также отмечается, что в 2017 году на 1000 женщин приходился 861 мужчина. Стоит отметить, что с 1991 года это соотношение уменьшилось: тогда на 1000 женщин приходился 891 мужчина.

Напомним, Государственная служба статистики начала подготовку к пробной переписи населения. Сейчас служба проводит закупку услуг по разработке концепции технологии обработки данных и проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных “Перепись 2020”.