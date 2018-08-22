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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За чверть століття кількість киян зросла на 11%

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Станом на 1 січня 2018 року за офіційною статистикою у Києві налічувалось 2 млн 934,5 тисяч осіб, що на 11% більше, ніж на аналогічну дату 1992 року. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Києва, передає УНН.

За чверть століття кількість киян зросла на 11%

Зокрема, за даними столичного управління статистики, за роки незалежності кількість киян зросла на 283,2 тисячі осіб або 10,7%. Зокрема у 2018 році кількість киян сягла 2 млн 934,5 тисяч осіб, проти 2 млн 651,3 тисяч осіб у 1992 році.

Також зазначається, що у 2017 році на 1000 жінок припадав 861 чоловік. Варто зазначити, що з 1991 року це співвідношення зменшилось: тоді на 1000 жінок припадав 891 чоловік.

Нагадаємо, Державна служба статистики розпочала підготовку до пробного перепису населення. Наразі служба проводить закупівлю послуг щодо розробки концепції технології оброблення даних та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних “Перепис 2020”.

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