За четыре месяца в Украине умерло 880 младенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В январе-апреле 2018 года количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 880 человек. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В частности, по данным Госстатистики количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 880 человек. Больше всего младенцев за это время умерло в Днепропетровской области — 90 и в Киеве — 67. Высокая детская смертность также наблюдается в Закарпатской — 57, Львовской — 56, Одесской — 58 и Харьковский — 56 областях.
Всего за этот период естественное сокращение населения составило 93 592 человек: количество умерших — 203 594 человек, количество живорожденных — 110 002 человек.
Напомним, в структуре населения Украины по полу 53,7% (22 млн 658,6 тыс. человек) составляют женщины и 46,3% (19 млн 558,2 тыс. человек) — мужчины.