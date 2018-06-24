За чотири місяці в Україні померло 880 немовлят
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У січні-квітні 2018 року кількість померлих дітей у віці до 1 року склала 880 осіб. Про це свідчать дані державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики кількість померлих дітей у віці до 1 року склала 880 осіб. Найбільше немовлят за цей час померло у Дніпропетровській області — 90, та у Києві — 67. Висока дитяча смертність також спостерігається у Закарпатській — 57, Львівській — 56, Одеській — 58 та Харківський — 56 областях.
Загалом за цей період природне скорочення населення склало 93 592 осіб: кількість померлих — 203 594 осіб, кількість живонароджених — 110 002 осіб.
Нагадаємо, у структурі населення України за статтю 53,7% (22 млн 658,6 тис. осіб) складають жінки і 46,3% (19 млн 558,2 тис. осіб) — чоловіки.