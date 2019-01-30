За 5 лет ЕС предоставил Украине 280 млн евро - Вагнер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Европейский Союз (ЕС) за прошедшие 5 лет предоставил Украине почти 300 млн евро на гуманитарное направление, восстановление и развитие государства. Об этом заявил на пресс-брифинге представителей Еврокомиссии (ЕК) по результатам визита в Мариуполь руководитель группы поддержки Украины в ЕК Питер Вагнер, передает УНН.
“На гуманитарное направление, направление восстановления и развития Европейский Союз за предыдущие 5 лет предоставил почти 300 млн евро, если точнее — 280 млн евро”, — сказал Вагнер.
Он отметил, что группа поддержки Украины, которую он возглавляет, была создана почти 5 лет назад при участии ЕС для того, чтобы помочь нашей стране.
“Уже достаточно много проектов внедряется в регионе и наша цель — выяснить, что еще мы можем сделать”, — добавил Вагнер.
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Председатель группы поддержки при ЕК заявил, что Украина остается на повестке дня в ЕС, “как в наших двусторонних контактах, так и в контексте нашей международной деятельности, многосторонних контактов”.
Как сообщал УНН, в Европейском Союзе призвали обеспечить беспрепятственный доступ к аннексированного Крыму международным экспертам по защите прав человека и ожидают скорейшее освобождение всех граждан Украины, нелегально удерживают в незаконно аннексирована Крыму и России.