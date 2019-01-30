За 5 років ЄС надав Україні 280 мільйонів євро - Вагнер

“На гуманітарний напрямок, напрямок відновлення і розвитку Європейський Союз за попередні 5 років надав майже 300 млн євро, якщо точніше — 280 млн євро”, — сказав Вагнер.

Він зазначив, що група підтримки України, яку він очолює, була створена майже 5 років тому за участі ЄС для того, щоб допомогти нашій країні.

“Вже досить багато проектів впроваджується в цьому регіоні і наша мета — з’ясувати, що ще ми можемо зробити”, — додав Вагнер.

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Голова групи підтримки при ЄК заявив, що Україна залишається на порядку денному в ЄС, “як у наших двосторонніх контактах, так і у контексі нашої міжнародної діяльності, багатосторонніх контактів”.

Як повідомляв УНН, у Європейському Союзі закликали забезпечити безперешкодний доступ до анексованого Криму міжнародним експертам із захисту прав людини та очікують на якнайшвидше звільнення усіх громадян України, яких нелегально утримують у незаконно анексованому Криму та Росії.