За 10 месяцев Украина направила 44 ноты протеста, большинство - в РФ

"С января по ноябрь 2019 года Министерством иностранных дел Украины направлено 22 ноты протеста в МИД РФ и 22 ноты протеста в страны Ближнего Востока, Африки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в страны Передней Азии и Балканского региона - ноты протеста касались вопросов, "связанных с временно оккупированной территорией АР Крым и т.н. визитов представителей оккупационных властей Крыма", - сообщили в министерстве.

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Напомним, 13 декабря Украина направила ноту протеста в РФ из-за очередного "гумконвоя" в ОРДЛО.