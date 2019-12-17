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За 10 місяців Україна надіслала 44 ноти протесту, більшість – до РФ

За 10 місяців Україна надіслала 44 ноти протесту, більшість – до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. З січня по листопад 2019 року Міністерством закордонних справ України надіслано 44 ноти протесту, з яких 22 – до зовнішньополітичного відомства російської Федерації. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в МЗС України.

“З січня по листопад 2019 року Міністерством закордонних справ України надіслано 22 ноти протесту до МЗС РФ та 22 ноти протесту до країн Близького Сходу, Африки, країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, зокрема до країн Передньої Азії та Балканського регіону — ноти протесту стосувалися питань, пов’язаних з тимчасово окупованою територією АР Крим та т.зв. візитів представників окупаційної влади Криму”, — повідомили у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна надіслала ноту протесту до РФ через черговий "гумконвой" в ОРДЛО

Нагадаємо, 13 грудня Україна надіслала ноту протесту до РФ через черговий “гумконвой” в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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