С октября в подразделениях боевиков будут служить только военнослужащие с российскими паспортами - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Командование вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения “паспортизации” населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-службы Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает УНН.
“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для ускорения так называемой паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ”, — говорится в сообщении.
В частности, с 1 октября этого года в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.
“Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе”, — сообщил Максим Праута.
Кроме того, по его словам, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.
Напомним, по состоянию на 12:00, 17 сентября, российско-оккупационные войска в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе открывали огонь трижды.