З жовтня у підрозділах бойоків служитимуть тільки військовослужбовці з російськими паспортами - розвідка

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Командування зброєних сил РФ вживає заходів для прискорення “паспортизації” населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник пресслужби Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки, передає УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ вживає заходів для прискорення так званої паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях шляхом зміни порядку проходження військової служби у складі 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 1 жовтня цього року у підрозділах російсько-окупаційних військ служитимуть тільки військовослужбовці з російськими паспортами і особи, які розпочали оформляти російське громадянство встановленим порядком.

“Збільшенням кількості російських громадян на тимчасово окупованій території за рахунок місцевих жителів Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі”, — повідомив Максим Праута.

Крім того, за його словами, у такий спосіб РФ планує не допустити втрати свого впливу в регіоні у разі змушення її погодитись на окремі поступки з реалізації Мінських угод і зберігає потенціал для подальшої агресії проти України.

Нагадаємо, станом на 12:00, 17 вересня, російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі відкривали вогонь тричі.

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