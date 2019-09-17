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ООС: зафіксовано три обстріли з боку бойовиків

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Станом на 12:00 сьогодні, 17 вересня, російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі відкривали вогонь тричі. Про це під час брифінгу повідомив речник пресслужби Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

Так, на Луганському напрямку після 3:00 ночі з ручного протитанкового гранатомету бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Залізне.

А з 7:20 до 8:05 противник з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Новотошківського.

На Донецькому напрямку з початком доби окупанти з боку Докучаєвська здійснили 20-хвилинний обстріл з автоматичного гранатомету позицій наших військ в районі Новотроїцького.

Виконуючи бойове завдання, внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Нагадаємо, 16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

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