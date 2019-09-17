ООС: зафиксировано три обстрела со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 сегодня, 17 сентября, российско-оккупационные войска в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе открывали огонь трижды. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-службы Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
Так, на Луганском направлении после 3:00 ночи с ручного противотанкового гранатомета боевики обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Железное.
А с 7:20 до 8:05 противник из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Новотошковского.
На Донецком направлении с началом суток оккупанты со стороны Докучаевска совершили 20-минутный обстрел с автоматического гранатомета позиций наших войск в районе Новотроицкого.
Выполняя боевую задачу, в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Напомним, 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.