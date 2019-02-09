С европейской колонизацией связали серию самоубийств аборигенов в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Австралии в специальном докладе, что был назначен судом по просьбе следователя, отмечается, что всплеск самоубийств среди австралийских аборигенов в последние годы был вызван историческими травмами, которые понесла эта группа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Доклад касался ряда из более чем 10 самоубийств среди этой небольшой группы в течение 4 последних лет в австралийском регионе Кимберли. В одном из случаев с жизнью покончила 10-летняя девочка.
Австралийские аборигены составляют всего около 3% населения страны. Они страдают от значительного уровня бедности, плохого здоровья, часто оказываются в тюрьме.
Доклад судебного следователя отмечает, что причиной ряда самоубийств стали "разрушительные последствия травмы, которую пережили многочисленные поколения" аборигенов. Имеются в виду катастрофические и длительные последствия колонизации, потеря земель и культуры.
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Сообщается, что 5-ро из жертв быть детьми в возрасте от 10 до 13 лет. Некоторые из них жили в проблемных семьях, были свидетелями, или же подвергались, насилию и потреблению алкоголя.
В местной полиции заявили, что доклад поможет распознать тревожные знаки.
Как сообщал УНН, в Бразилии удалось зафиксировать аборигенов, которые впервые вышли к людям.