З європейською колонізацією пов'язали низку самогубств аборигенів у Австралії

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Австралії спеціальна доповідь призначеного судом слідчого відзначила, що сплеск самогубств серед австралійських аборигенів протягом останніх років був спричинений історичними травмами, яких зазнала ця група. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.