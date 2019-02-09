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З європейською колонізацією пов'язали низку самогубств аборигенів у Австралії

З європейською колонізацією пов'язали низку самогубств аборигенів у Австралії

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Австралії спеціальна доповідь призначеного судом слідчого відзначила, що сплеск самогубств серед австралійських аборигенів протягом останніх років був спричинений історичними травмами, яких зазнала ця група. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Доповідь стосувалась низки із понад 10 самогубств серед цієї невеликої групи протягом 4 останніх років в австралійському регіоні Кімберлі. В одному з випадків з життям покінчила 10-річна дівчинка.

Австралійські аборигени складають всього близько 3% населення країни. Вони страждають від значного рівня бідності, поганого здоров’я, часто опиняються у в’язниці.

Доповідь судового слідчого відзначає, що причиною низки самогубств стали “руйнівні наслідки травми, яку пережили численні покоління” аборигенів. Маються на увазі катастрофічні та тривалі наслідки колонізації, втрата земель та культури.

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Повідомляється, що 5-ро із жертв бути дітьми у віці від 10 до 13 років. Деякі з них жили у проблемних родинах, були свідками, або ж піддавались, насильству та споживанню алкоголю.

У місцевій поліції заявили, що доповідь допоможе розпізнати тривожні знаки.

Як повідомляв УНН, у Бразилії вдалося зафіксувати аборигенів, які вперше вийшли до людей.

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