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С вершины горы в Грузии вывезли тела двух погибших туристов

Киев • УНН

 • 13848 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в пятницу вывезли с вершины горы Ушба тела двух туристов, погибших там несколько лет назад. Об этом сообщили представители службы. Ведомство отмечает, что “информацию об обнаружении останков тел двух граждан у вершины горы Ушба служба получила 23 августа, в пятницу на вертолете пограничной полиции МВД Грузии спасатели вывезли их тела”, передает УНН.

С вершины горы в Грузии вывезли тела двух погибших туристов

Последние дни сообщений о пропаже людей у горы Ушба не поступало, погибшие скорее всего являются иностранными туристами, которые пропали в горах несколько месяцев, а, возможно, и несколько лет назад.

Сотрудники соответствующих служб Грузии осуществят в ближайшие дни процедуры по установлению личности погибших. В свою очередь представители властей Местийского муниципалитета, на территории которой находится гора, сообщили, что “обнаружению тела двух погибших у вершины Ушба туристов способствовало интенсивное таяние снегов в летние месяцы”.

Ушба — одна из вершин Кавказа (высота 4700 м), она прилегает к кабардино-балкарскому участку грузино-российской госграницы. Это — популярное место среди иностранных туристов и альпинистов, за последние три десятилетия при восхождении или спуске с вершины погибли более 50 альпинистов.

Как сообщал УНН, украинский и британский парапланеристы погибли после столкновения в воздухе.

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