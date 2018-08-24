З вершини гори в Грузії вивезли тіла двох загиблих туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Рятувальники Служби з управління надзвичайними ситуаціями Грузії в п’ятницю вивезли з вершини гори Ушба тіла двох туристів, які загинули там декілька років тому. Про це повідомили представники служби. Відомство зазначає, що “інформацію про виявлення останків тіл двох громадян у вершини гори Ушба служба отримала 23 серпня, в п’ятницю на вертольоті прикордонної поліції МВС Грузії рятувальники вивезли їх тіла”, передає УНН.
Останні дні повідомлень про зникнення людей у гори Ушба не надходило, загиблі швидше за все є іноземними туристами, які зникли в горах декілька місяців, а, можливо, і декілька років тому.
Співробітники відповідних служб Грузії здійснять в найближчі дні процедури щодо встановлення особи загиблих. У свою чергу представники влади Местійського муніципалітету, на території якої знаходиться гора, повідомили, що “виявленню тіл двох загиблих у вершини Ушба туристів сприяло інтенсивне танення снігів в літні місяці”.
Ушба — одна з вершин Кавказу (висота 4700 м), вона прилягає до кабардино-балкарської ділянки грузино-російського держкордону. Це — популярне місце серед іноземних туристів і альпіністів, за останні три десятиліття при сходженні або спуску з вершини загинули понад 50 альпіністів.
Як повідомляв УНН, український і британський парапланеристи загинули після зіткнення в повітрі.