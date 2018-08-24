З вершини гори в Грузії вивезли тіла двох загиблих туристів

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Рятувальники Служби з управління надзвичайними ситуаціями Грузії в п’ятницю вивезли з вершини гори Ушба тіла двох туристів, які загинули там декілька років тому. Про це повідомили представники служби. Відомство зазначає, що “інформацію про виявлення останків тіл двох громадян у вершини гори Ушба служба отримала 23 серпня, в п’ятницю на вертольоті прикордонної поліції МВС Грузії рятувальники вивезли їх тіла”, передає УНН.