Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. За семь месяцев 2020 года мз Украины пытались незаконно вывезти 600 животных. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"Информация о количестве животных, которые незаконно перемещались через государственную границу Украины за 7 месяцев 2019-2020 годов. За 7 месяцев 2020 года из Украины незаконно перемещались через государственную границу 600 птиц", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что случаев незаконного ввоза животных в Украину не зафиксировано. Также не зафиксировано случаев ввоза и вывоза из Украины в 2020 году лошадей и экзотических и комнатных животных.
Сообщается, что за аналогичный период в 2019 году из Украины пытались вывезти 4 лошадей и 150 попугаев, а также ввезти 28 декоративных голубей.
Напомним, УНН сообщал о задержании автомобиля с четырьмя скакунами у границы с Россией.
Также УНН сообщал о попытке перевозки 150 попугаев в Беларусь.