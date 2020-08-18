Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91473 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103577 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129253 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108784 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101662 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102410 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104142 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101983 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники

Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники

Киев  •  УНН

 • 19915 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. За семь месяцев 2020 года мз Украины пытались незаконно вывезти 600 животных. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.

"Информация о количестве животных, которые незаконно перемещались через государственную границу Украины за 7 месяцев 2019-2020 годов. За 7 месяцев 2020 года из Украины незаконно перемещались через государственную границу 600 птиц", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что случаев незаконного ввоза животных в Украину не зафиксировано. Также не зафиксировано случаев ввоза и вывоза из Украины в 2020 году лошадей и экзотических и комнатных животных.

Сообщается, что за аналогичный период в 2019 году из Украины пытались вывезти 4 лошадей и 150 попугаев, а также ввезти 28 декоративных голубей.

Напомним, УНН сообщал о задержании автомобиля с четырьмя скакунами у границы с Россией.

Также УНН сообщал о попытке перевозки 150 попугаев в Беларусь.

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